По фактам взрывов на военных складах под Ичней Черниговской области к ответственности были привлечены 65 человек.

Среди наказанных - генералы ВСУ, сообщил в кулуарах комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны глава Министерства обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"За те события, которые произошли, мной было привлечено к ответственности более 65 человек. Из них, заместитель начальника Генштаба - был уволен со службы по служебному несоответствию, пять генералов получили взыскания разного типа - начиная от несоответствия занимаемым должностям завершая другими и другие офицеры получили взыскания", - сообщил Полторак 17 октября.

При этом, состоянием на 16 октября, в уголовных делах о взрывах под Ичней не оказалось ни одного обвиняемого.

Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.