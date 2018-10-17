Взрывы в Ичне: виновных наказали [ Редактировать ]
По фактам взрывов на военных складах под Ичней Черниговской области к ответственности были привлечены 65 человек.
Среди наказанных - генералы ВСУ, сообщил в кулуарах комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны глава Министерства обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.
"За те события, которые произошли, мной было привлечено к ответственности более 65 человек. Из них, заместитель начальника Генштаба - был уволен со службы по служебному несоответствию, пять генералов получили взыскания разного типа - начиная от несоответствия занимаемым должностям завершая другими и другие офицеры получили взыскания", - сообщил Полторак 17 октября.
При этом, состоянием на 16 октября, в уголовных делах о взрывах под Ичней не оказалось ни одного обвиняемого.
Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.
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