Расстрел в Керчи: украинский омбудсмен обратилась в ООН [ Редактировать ]
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит ООН и Совет Европы способствовать расследованию массового убийства в Керчи в аннексированном Крыму.
"Ситуация требует немедленного вмешательства и международного сообщества. Поэтому я обратилась к главе контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова и генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда. Я прошу содействовать расследованию ужасной трагедии и принять необходимые меры для безопасности людей", - написала Денисова в Facebook.
Она отметила, что более 50 человек - ранены, часть из них в больницах в тяжелом состоянии и выразила соболезнования семьям жертв.
"Шокирована известием о массовой стрельбе в политехническом колледже Керчи, которая унесла жизни по меньшей мере 18 человек. Я выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Это невосполнимая потеря и большая трагедия для всех. Погибли невинные дети – этому никогда не может быть никаких оправданий... Я уже говорила с крымчанами, они очень напуганы", – написала Денисова.
Она также просит российскую коллегу Татьяну Москалькову позаботиться о пострадавших.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - дело переквалифицировали на "массовое убийство".
Погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа.
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