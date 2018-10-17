Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит ООН и Совет Европы способствовать расследованию массового убийства в Керчи в аннексированном Крыму.

"Ситуация требует немедленного вмешательства и международного сообщества. Поэтому я обратилась к главе контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова и генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда. Я прошу содействовать расследованию ужасной трагедии и принять необходимые меры для безопасности людей", - написала Денисова в Facebook.

Она отметила, что более 50 человек - ранены, часть из них в больницах в тяжелом состоянии и выразила соболезнования семьям жертв.

"Шокирована известием о массовой стрельбе в политехническом колледже Керчи, которая унесла жизни по меньшей мере 18 человек. Я выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Это невосполнимая потеря и большая трагедия для всех. Погибли невинные дети – этому никогда не может быть никаких оправданий... Я уже говорила с крымчанами, они очень напуганы", – написала Денисова.

Она также просит российскую коллегу Татьяну Москалькову позаботиться о пострадавших.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - дело переквалифицировали на "массовое убийство".

Погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа.