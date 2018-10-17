Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность расследования массового убийства в учебном заведении Керчи в аннексированном Крыму и выразил соболезнования семьям погибших.

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело", - сказал Порошенко, во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы 17 октября, сообщается на сайте главы государства.

Он отметил, что в поле зрения расследования "личности потенциального убийцы и ужасные последствия его действий".

Порошенко подчеркнул, что расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым - это украинская территория и украинцы, живущие в оккупации на полуострове - граждане Украины.

"Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - подчеркнул президент.

Также глава государства выразил соболезнования украинцам, которые потеряли детей и близких.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа.