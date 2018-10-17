В центре Лондона был обнаружен подозрительный предмет. Полиция взорвала обнаруженный сверток, передает в среду, 17 жотвня, Daily Mail.

Отмечено, что часть набережной Виктории предварительно была окружена, в том числе - у Вестминстерского моста. Перекрыты также подходы к Порткуллис-хаус, в котором находятся административные помещения британского парламента.

По данным издания, к зданию парламента прибыли полицейские, сотрудники пожарной службы и кареты скорой помощи.

В то же время более подробной информации происшествия пока не приводится.

Ранее во Львовской области возле базы отдыха 11 сентября обнаружили взрывной пакет военного назначения.

Напомним, что в Керчи 17 октября прогремел взрыв в технологическом колледже.