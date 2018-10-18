На президента было совершено покушение [ Редактировать ]
Неизвестные люди открыли стрельбу по президенту Гаити Жовенелю Моиза во время того, как он возлагал венки к монументу основателю страны Жану-Жаку Дессалина.
Во время стрельбы были ранены три охранника президента, передает Haiti Libre.
Сам Моиза был вовремя эвакуирован и не пострадал.
17 октября в Гаити проходили памятные церемонии по случаю 212-ой годовщины смерти основателя страны Жана-Жака Дессалина.
Ранее мы писали о том, что Бабченко назвал заказчика своего убийства.
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