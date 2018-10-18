Украинского активиста Владимира Балуха в четверг, 18 октября, намерены этапировать в Керченский колонию. Об этом "Крым.Реалии" сообщил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз, передает УНН.

Официального подтверждения от российских властей пока нет.

Ранее стало известно, что Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит.

Перед этим подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

Напомним, что Людмила Денисова заявила, что Россия предоставляет устаревшие данные о состоянии политзаключенных.