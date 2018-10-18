Скончался гитарист американской металкор-группы "All That Remains". Причины смерти пока неизвестны. Об этом сообщается в Instagram группы.

"Мы были опустошены, узнав, что Оли Герберт, наш друг, гитарист и основатель "All That Remains", скончался. Оли был невероятно талантливым гитаристом и автором песен, определившим рок и метал-музыку северо-востока. Его влияние на жанры и на наши жизни будет продолжаться вечно. В настоящее время никакой информации нет. Группа и члены семьи просят уважать их частную жизнь и помнить Оли, отдав дань памяти той прекрасной музыке, которую он создал", - говорится в сообщении.

Герберт был участником "All That Remains" с момента основания в 1998 году, и сыграл на всех девяти студийных альбомах. Он и вокалист Фил Лабонте были единственными членами оригинального состава группы. Герберт был известен своим агрессивным, но утонченным стилем игры, внесшим вклад в металл и рок-музыку в целом.

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