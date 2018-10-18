Скончался культовый рок-музыкант [ Редактировать ]
Скончался гитарист американской металкор-группы "All That Remains". Причины смерти пока неизвестны. Об этом сообщается в Instagram группы.
"Мы были опустошены, узнав, что Оли Герберт, наш друг, гитарист и основатель "All That Remains", скончался. Оли был невероятно талантливым гитаристом и автором песен, определившим рок и метал-музыку северо-востока. Его влияние на жанры и на наши жизни будет продолжаться вечно. В настоящее время никакой информации нет. Группа и члены семьи просят уважать их частную жизнь и помнить Оли, отдав дань памяти той прекрасной музыке, которую он создал", - говорится в сообщении.
We were devastated to learn that Oli Herbert, our friend, guitar player, and founding member of All That Remains, has passed away. Oli was an incredibly talented guitarist and song writer who defined Rock and Metal from the Northeast. His impact on the genres and our lives will continue indefinitely. No
further details are available at this time. The band and family request that you please respect their privacy and remember Oli by celebrating the great music he made.
Публикация от All That Remains (@allthatremains)
Герберт был участником "All That Remains" с момента основания в 1998 году, и сыграл на всех девяти студийных альбомах. Он и вокалист Фил Лабонте были единственными членами оригинального состава группы. Герберт был известен своим агрессивным, но утонченным стилем игры, внесшим вклад в металл и рок-музыку в целом.
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