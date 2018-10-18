Американці навчили танцювати собаку-робота (відео) [ Редактировать ]
Робот-собака американської компанії Boston Dynamic тепер уміє ще й танцювати.
Андроїда навчили копіювати "місячну ходу" Майкла Джексона та присідати в такт під хіти Бруно Марса. Раніше чотириногий SpotMini вже навчився перестрибувати через перешкоди, стояти на слизькій поверхні та навіть прогулявся із найбагатшою людиною світу - засновником компанії Амазон Джеффом Безосом.
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