Робот-собака американської компанії Boston Dynamic тепер уміє ще й танцювати.

Андроїда навчили копіювати "місячну ходу" Майкла Джексона та присідати в такт під хіти Бруно Марса. Раніше чотириногий SpotMini вже навчився перестрибувати через перешкоди, стояти на слизькій поверхні та навіть прогулявся із найбагатшою людиною світу - засновником компанії Амазон Джеффом Безосом.