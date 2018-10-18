В результате теракта в Керченском политехническом колледже погибли 20 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Двадцать погибших. Привезли не три человека из техникума, как мы ожидали, а четыре", - сказал Мельгазиев журналистам.

Среди погибших 15 студентов и пятеро взрослых, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет. По предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа. Должности сотрудников будут уточнены позднее.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.