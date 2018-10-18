Расстрел в Керчи: количество жертв возросло [ Редактировать ]
В результате теракта в Керченском политехническом колледже погибли 20 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Двадцать погибших. Привезли не три человека из техникума, как мы ожидали, а четыре", - сказал Мельгазиев журналистам.
Среди погибших 15 студентов и пятеро взрослых, на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет. По предварительным данным, все пять взрослых являются сотрудниками колледжа. Должности сотрудников будут уточнены позднее.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
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