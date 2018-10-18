Блакитне вино винайшли іспанські студенти. За допомогою яких технологій напій набув такого незвичайного кольору, та чи всі сомельє схвалили новинку, - знає Єлизавета Журавель.

Кілька років тому група іспанських студентів вирішила внести зміни в індустрію винного виробництва - і їм це вдалося. Вони почали виготовляти - блакитне вино. На смак - дещо відрізняється від звичайного, але це й не дивно. Адже до процесу створення інноваційного напою приєдналися сомельє та навіть хіміки.

"Полиці магазинів вгинаються від вин різноманітних сортів. Однак я вирішив, що світ потребує оновлення. Почав міркувати, - що я можу запропонувати людству. І зрозумів, що хочу створити напій, який би полюбився молоді. Почав експериментувати із виноградом, поєднувати різні види, і зупинився на двох, які ідеально доповнюють один одного", - розповідає Артіс Лопес, виробник блакитного вина.

Головним відкриттям став не стільки смак, як зовнішній вигляд напою. Студент розповів - блакитного кольору вино набуває завдяки поєднанню "природи і технології". Адже червоний виноград містить природний барвник - антоціанин, який при змішуванні із білим виноградом виділяє темно-синій пігмент.

"Створення блакитного алкогольного напою ми починаємо з азів. Змішуємо червоне та біле вино, і додаємо антоціанин - природний барвник. Його ми вилучаємо зі шкірочок червоного винограду певного сорту. А ще - наш напій не містить цукру, і цим ми пишаємося найбільше", - говорить Таіг Мак-Карті, виробник блакитного вина.

Блакитне вино почало стрімко набувати популярності. А тому, не вагаючись, друзі вирішили організувати цілий онлайн-магазин, де продаватимуть напій усім охочим. Ціна - від 11 до 15 євро. Лише за рік хлопці продали 15 000 пляшок алкогольного напою.

"Ми не вважаємо себе конкурентами традиційним виробникам вина. Наш намір полягав у тому, аби просто влаштувати цю маленьку революцію і адаптувати її до нових смаків", - запевняє Артіс Лопес, виробник блакитного вина.

Наразі молода компанія вже експортує свій винахід у 8 країн світу. Зізнаються, - далеко не всі споживачі поспішають купувати вино, - через його незвичайний колір. А деякі сомельє сумніваються у корисності напою. Але студенти запевняють - напій не містить хімікатів і не шкодить здоров'ю.