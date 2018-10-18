Чиновник Держагентства автомобільних доріг вимагав з підприємця 650 тисяч [ Редактировать ]
У Києві на хабарі впіймали посадовця Держагентства автомобільних доріг.
Працівник дорожнього науково-дослідного інституту вимагав від представника приватного товариства 650 тисяч гривень. За це обіцяв пришвидшити дослідження та схвалити продукцію фірми.
Затримали чиновника під час передавання другої частини грошей.
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