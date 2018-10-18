Национальный банк Украины на 18 октября установил курс доллара на уровне 27,91 грн, что на 2 коп меньше, чем вчера. Об этом сообщает сайт НБУ.

Курс доллара изменился в цене: сегодня он составил 27 гривен 92 копеек, это на 1 коп. дешевле, чем вчера. Что касается евро, то за один евро по курсу НБУ придется отдать 32 гривен 19 коп., это на 17 коп. дешевле, чем в среду.

Ранее мы писали о том, что курс биткоина резко вырос.