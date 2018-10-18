За минувшие сутки, 17 октября, подразделения сепаратистов 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе семь раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностям. Два украинских военнослужащих были ранены. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 18 октября.

В частности, обстреливали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Талаковки обстреляли из минометов 120-го калибра. На позиции ООС в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединский и Широкино сепаратисты осуществляли огневое воздействие из минометов калибра 82 мм.

По данным украинской разведки, четыре боевика за прошедшие сутки были ранены.

"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – добавили в штабе.

Ранее мы сообщали, что военнослужащие Операции Объединенных сил успешно отбили атаку боевиков в районе Авдеевки Донецкой области.