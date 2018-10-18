Конфликт с преподавателями, по предварительной версии, мог послужить мотивом преступления в Керчи, где студент устроил взрыв и стрельбу в колледже. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.

"По предварительной версии, молодой человек действовал из личных помыслов - у него были конфликты с преподавателями", - заявил собеседник агентства.

Кроме того, он рассказал, что молодой человек посещал стрелковый клуб, а на месте трагедии обнаружено большое количество боеприпасов.

"На месте обнаружено около 10 пачек ружейных патронов, а также около 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова. Владислав Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также проверяется версия возможного участия студента в молодежных экстремистских группировках, однако она пока не нашла подтверждений.

Также сообщается, что преступник действовал в одиночку, о наличии сообщников пока неизвестно.

"Преступник был один, четвертый курс, что его толкнуло - разбираемся. Я гарантирую, - преступник здесь на месте был один, были ли у него сообщники - выясняет следствие", - сказал Аксенов журналистам.

Молодой человек характеризовался положительно в колледже.

"Вообще не приводился, на педсовет не вызывался, то есть, как бы, по успеваемости был нормальный, стипендию получал, даже характеристику вот сейчас в Министерство образования директор колледжа дала исключительно положительную", - рассказал Аксенов.

На выяснение причин, которые толкнули молодого человека на преступление, уйдет неделя.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.