16 пляжних будиночків для відпочинку зайнялися вночі в Одесі, минулося без жертв.

На морському узбережжі вигоріло 600 квадратних метрів площі. Вогнеборцям довелося працювати у непростих умовах - заважав сильний вітер, також виникли складнощі з під'їздом до місця пожежі.

За попередньою версією, спалахнуло через необережне поводження із вогнем в одному з куренів.