Теракт у Керчі: встановили особи всіх загиблих [ Редактировать ]
Особи всіх загиблих в окупованій Керчі вже встановили - про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на Мінздоров'я Росії.
Серед 20 жертв - 5 дорослих, за попередніми даними, це співробітники коледжу. А також 15 студентів, з них 11 - неповнолітні.
Загалом унаслідок стрілянини й вибуху постраждало 68 людей. В окупованому Криму оголосили триденну жалобу. У Керчі запровадили режим надзвичайної ситуації.
Українська прокуратура порушила справу поки що за статтею теракт, хоча не відкидають й інших версій. У Росії ж кримінальну справу перекваліфікували на статтю про множинне вбивство.
Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні Керченського теракту - про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
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