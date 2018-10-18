Приметы и суеверия: почему категорически нельзя держать дома искусственные цветы [ Редактировать ]
Энергетика растений влияет на настроение и здоровье, поэтому к выбору цветов для своего дома нужно подходить серьезно. Существует множество примет и поверий, которые помогут разобраться в том, стоит ли украшать дом искусственными цветами.
С древнейших времен растения использовали для того, чтобы украсить дома, сделать отличные обереги для защиты от зла и улучшить энергетику жилища. Вам стоит узнать, какие цветы принесут позитив, а какие стоит навсегда убрать из дома.
Считается, что искусственные цветы в доме ставить нельзя, так как они несут энергетику разрухи, одиночества и болезней. Среди искусственных растений дурную славу снискали плющ и камыш, которые, по поверьям, привлекают негатив. Наши предки не украшали дома искусственными цветами. Вместо них использовали целебные травы, цветочную вышивку и рисунки.
В современном мире все чаще встречаются красивые искусственные цветы, которые заменяют дорогие натуральные растения. Однако многие по-прежнему отказываются от таких украшений, считая, что искусственным цветам место лишь на кладбище.
В действительности искусственные цветы могут вызвать различные заболевания, потому что на них скапливаются частички пыли, которые могут спровоцировать аллергические реакции. Проблемы со здоровьем могут возникнуть и в случае, если украшение было создано из некачественного сырья.
Есть и другая версия, согласно которой искусственные растения не несут негатива. Известно, что их использовали с древнейших времен: например, в Древнем Египте и Китае ими украшали не только дома, но и прически. Неживые цветы используются даже в церквях и храмах, особенно если дело касается крупного праздника.
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