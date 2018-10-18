Евросоюз отменил экстренный саммит по Brexit [ Редактировать ]
Лидеры стран-членов Евросоюза отменили экстренный саммит по Brexit, который был запланирован на 17-18 ноября. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, официальные представители ЕС заявили, что во время прошедших 17 октября переговоров по Brexit с участием премьер-министра Британии Терезы Мэй им не удалось достигнуть прогресса.
Отмечается, что благодаря этому у Лондона будет время на решение проблемы внутренней политики, которая, по мнению большинства лидеров ЕС, является реальным препятствием для проведения сделки.
Также сказано, что эта встреча состоится в том случае, если главный переговорщик ЕС Мишель Бранье сообщит о прогрессе в переговорном процессе.
В свою очередь Мэй заявила, что они показали способность того, что могут работать над сложными сделками вместе конструктивно.
"Я остаюсь уверенной в хорошем результате", - резюмировала британский премьер.
Ранее мы писали о том, что Британия и ЕС достигли соглашения по Brexit.
по теме
Рада одобрила передачу Андреевской церкви Константинополю
В четверг, 18 октября, Верховная рада Украины поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю
Бюджет-2019 и процедура банкротства: какие вопросы рассмотрит Верховная Рада
В четверг, 18 октября, Верховная Рада Украины рассмотрит ряд важных вопросов
Порошенко усилил соцзащиту детей погибших журналистов
В четверг, 17 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в статью 1 закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей"
Євросоюз готується до зриву Brexit
В Брюсселі ж попередили, якщо Лондон не запропонує вартісних варіантів - готові до найгіршого сценарію
Провал медреформи: Вадим Рабінович закликав звільнити Уляну Супрун
Профілактичне щеплення від кашлюка, дифтерії і правця дітям у Прикарпатті не роблять протягом року. Все через відсутність препаратів. Питанням номер один у порядку денному - має бути відсторонення від посади виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, - у цьому впевнений народний депутат Вадим Рабінович