Стрельба в Керчи: количество жертв продолжает расти [ Редактировать ]
Еще один раненый во время стрельбы в керченском колледже студент умер при перевозке в Симферополь. Таким образом число погибших в результате бойни увеличилось до 21.
"При транспортировке в Симферополь погиб раненый парень. Его перевозили на вертолете", - говорится в сообщении.
В то же время, ТАСС сообщает о смерти девушки.
"Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21", - сказал источник в медицинских службах.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
по теме
Расстрел в Керчи: убийце назначили посмертную экспертизу
Студенту Владиславу Рослякову, который, по версии следствия, совершил теракт в Керченском политехническом колледже, назначили посмертную психиатрическую экспертизу
Расстрел в Керчи: опубликован список погибших
В Крыму опубликовали официальный список погибших в результате массового убийства в Керченском политехническом колледже
Расстрел в Керчи: назван возможный мотив убийцы
Молодой человек посещал стрелковый клуб, а на месте трагедии обнаружено большое количество боеприпасов
Взрыв в Керчи: первые фото и видео с места происшествия
В керченском металлургическом техникуме произошел взрыв