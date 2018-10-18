Еще один раненый во время стрельбы в керченском колледже студент умер при перевозке в Симферополь. Таким образом число погибших в результате бойни увеличилось до 21.

"При транспортировке в Симферополь погиб раненый парень. Его перевозили на вертолете", - говорится в сообщении.

В то же время, ТАСС сообщает о смерти девушки.

"Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21", - сказал источник в медицинских службах.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.