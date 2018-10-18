Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала чемпионкой мира среди юниоров. В финале наша спортсменка победила японку Йошиду Сану, передает "Униан".

18-летняя Билодид победила иппоном за две минуты до конца встречи. На пути к финалу спортсменка обыграла победительницу юниорской Олимпиады Даниэлу Рестрепо. Она всего лишь один раз не смогла досрочно закончить поединок во втором раунде против казашки Науатбек Акмарал.

Это второе золото, которое выиграла Билодид в этом месяце. До этого она выиграла взрослый чемпионат мира. Победа позволила ей набрать 700 очков в мировой и олимпийский рейтинги.

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