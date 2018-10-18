В Великобритании Нора Уиткисс вышла замуж в 100 лет. Избранник женщины моложе ее на 26 лет. К алтарю женщина отправилась в инвалидной коляске под песню Dancing Queen группы ABBA, пишет The Mirror.

Пара познакомилась еще в 1980 году на уроках танцев. Нора и Малкольм Йетс, которому сейчас 74 года, начали встречаться и с тех пор не расставались. Свадебная церемония прошла в городе Престенин.

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