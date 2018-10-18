Крещатик без каштанов: почему Киев лишился главного символа [ Редактировать ]
С центральной улицы Киева, Крещатика, исчезли все каштаны. Те самые, которые закупали по 430 евро за штуку.
Заметили ли это киевляне и почему так вышло?
Смотрите также, что киевляне думают о "Синей руке".
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