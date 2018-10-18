18 октября в Днепре произошло столкновение четырех автомобилей: легковых Toyota Camry, Subaru Tribeca, ГАЗель и грузового Volvo FM.

ДТП случилось на виадуке по улице Каруны. Погиб человек, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

"В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Toyota Camry. Тело погибшего мужчины 1983 года рождения было изъято из поврежденной машины", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Тем временем в Киеве на Подоле произошла масштабная авария, в результате которой пострадали люди.