Оппоблок требует существенного увеличения социальных выплат в бюджете-2019 - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Кабинет Министров проигнорировал предложения фракции "Оппозиционного блока" к проекту бюджета на 2019 год. Об этом заявил сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады в четверг, 18 октября.
"Мы предлагали увеличить финансирование социальных программ, в частности предусмотреть средства на льготы чернобыльцам, увеличить выплаты на детей, повысить пенсии военным пенсионерам. Все это проигнорировано. Вместо этого проект бюджета предусматривает существенное увеличение финансирования силового блока и уменьшение социальных выплат", - отметил народный депутат.
По мнению парламентария, следующий бюджет должен стать бюджетом борьбы с бедностью, а не бюджетом полицейского государства с бедным населением.
"Сегодня в результате реализации лозунга президента "Жить по-новому" 9 из 10 украинцев стали нищими. Поэтому мы выступаем категорически против бюджета в нынешнем виде. Необходимо увеличить социальные стандарты и уменьшить выплаты на силовой блок", - добавил оппозиционный политик.
Юрий Бойко отметил, что привлечь дополнительные поступления в бюджет можно в случае прекращения контрабанды.
"Например, только остановка контрабанды древесины позволит ежегодно дополнительно привлечь 400 миллионов евро. И таких примеров очень много на таможне. Существуют резервы, которые находятся в тени под коррумпированной крышей правоохранительных органов", - отметил народный депутат.
Юрий Бойко также прокомментировал намерения правительства относительно повышения цены на газ. "Они закладывают повышение стоимости газа с середины ноября на 23%, как договорено с МВФ. Это террор и геноцид. Нет никаких оснований поднимать цену газа собственной добычи. Напротив, тарифы должны быть уменьшены минимум вдвое", - подчеркнул оппозиционер.
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