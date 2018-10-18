У Львові військового затримали на хабарі [ Редактировать ]
Півтори тисячі доларів, щоб "відкосити" від армії. Саме стільки вимагав начальник сховища однієї з військових частин Львова у призовника.
За ці гроші обіцяв, що прізвище хлопця "зникне" зі списків новобранців. Нібито, за станом здоров'я.
Військового затримали під час отримання коштів біля одного з торговельних центрів. Чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення. Чи це єдиний випадок вимагання грошей з призовників - прокурори відповісти не можуть, мовляв, не мають повноважень для таких перевірок.
"Призовник, який намагався ухилитися від призову зустрівся з нашим фігурантом в центрі міста і передав йому неправомірно вигоду. Опору не чинив. Прокуратура клопотатиме про взяття військовослужбовця під варту враховуючи зухвалий характер вчиненого ним злочину", - говорить Віталій Горпинич, військовий прокурор Львівського гарнізону Військової прокуратури Західного регіону.
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