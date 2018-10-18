Масштабна пожежа в Одесі: спалахнули пляжні будинки [ Редактировать ]
16 пляжних будиночків для відпочинку зайнялися вночі в Одесі. Минулося без жертв. На морському узбережжі вигоріло 600 квадратних метрів території.
Вогнеборцям довелося працювати у складних умовах - заважав сильний вітер, а також виникли складнощі з під'їздом до місця пожежі.
За попередньою версією, будівлі спалахнули через необережне поводження з вогнем в одному з куренів.
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