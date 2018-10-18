16 пляжних будиночків для відпочинку зайнялися вночі в Одесі. Минулося без жертв. На морському узбережжі вигоріло 600 квадратних метрів території.

Вогнеборцям довелося працювати у складних умовах - заважав сильний вітер, а також виникли складнощі з під'їздом до місця пожежі.

За попередньою версією, будівлі спалахнули через необережне поводження з вогнем в одному з куренів.