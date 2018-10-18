У Прикарпатті вже другий тиждень триває дорожній протест. Жителі кількох сіл на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей перекрили трасу. І вимагають її ремонту. Адже ями подекуди - до двох метрів у діаметрі. Проїхати такою дорогою практично неможливо. Тож люди вирішили привернути увагу чиновників.

Селяни ходять пішохідним переходом і не пропускають навіть рейсові автобуси. Чергують на вулиці - з 8-ої ранку до 8-ої вечора. Обабіч влаштували польову кухню. За два тижні до протестувальників ніхто з можновладців не приїхав. Тож люди готові до радикальних дій.

"Наш один Косівський район за квартал здає 180млн. доходу - це з машин, бензину, солярки, з масел. А є 4 квартали, порахуйте, скільки мільйонів! Це можна було золоту дорогу зробити за 5 років", - розповідає Василь Фірчук, житель села Тюдів.

"Чаї варити, їсти приносимо, бутерброди робимо, людей всіх прогодовуємо - від ранку до вечора автомобілі всі стоять. Підтримка від людей є", - говорить Галина Гожда, жителька села Підзахаричі.