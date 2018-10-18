Рівно рік тому на вулиці Сумській у Харкові сталася трагічна аварія

Рівно рік тому на вулиці Сумській у Харкові сталася трагічна аварія - загинули шестеро людей. Чому й досі суд не зміг винести вирок двом винуватцям смертельної ДТП? Репортаж Світлани Шекери.

Опівдні люди з квітами збираються на Сумській - місці смертельної ДТП. Прості харків'яни, постраждалі, родичі загиблих. Киянка Оксана Нестеренко рік тому прогулювалася тут з подругою. Від удару "Лексуса2 дістала тяжкі травми. Лікується досі.

"Главное, что врачи мне дают шанс, дают зацепку, за что можно бороться, потому что летом, по прогнозам, мне уже ничего не светило хорошего с ногой. Я хожу, но она не сгибается так, как она должна", - розповідає Оксана Нестеренко, постраждала в ДТП на Сумській.

Священики правлять панахиду. Разом із свічками, рідні тримають портрети загиблих. Оксана Євтєєва рік тому втратила чоловіка та молодшу сестру Діану. Сама була тяжко травмована. Каже: у щирість каяття водійки "Лексуса" Олени Зайцевої не вірить.

"Она чувствует вседозволенность. Ну как, выйти из машины, шесть, ну не 6, тогда еще 5 трупов лежит, а она беспокоится за права какие-то. В целом. И она просто, даже на лице написано, ждет, пока это все быстрее закончится", - говорить Оксана Євтєєва, постраждала у ДТП на Сумській.

У Лариси Фабрис тоді в одну мить загинули донька й онука. Жінка каже: минув рік, а біль не вщухає.

"Я не живу, я просто преодолеваю время. Разве можно вот с этим со всем жить. Понимаете, это невыносимо", - говорить Лариса Фабрис, мати й бабуся загиблих.

Та найгірше рідним та постраждалим від того, що винні й досі не покарані.

Справу в суді розглядають чи не щотижня. Та чим далі вона все більше затягується. Зникають ключові свідки, експерти й досі не визначили, з якою швидкістю їхав "Лексус", а головній підозрюваній Олені Зайцевій до суду щоразу викликають швидку.

Олена Зайцева свою провину визнала. П'ять постраждалих прийняли від неї грошову компенсацію. І це суд визнав як пом'якшувальну обставину. А от результати попередніх аналізів, які показали в сечі Зайцевої опіати - фактором, що обтяжує провину, так і не стали. Адже визначити, які саме це були речовини лаборанти не змогли. Та й нарколог, яка бачила реальний стан підозрюваної після аварії і підписувала висновок зникла. Адвокати вимагають все нових і нових експертиз. Тож розгляд справи фактично зупинився. Два останні засідання так і не розпочалися. Бо Зайцева, мовляв, почувається зле.

"Она в таком, очень заторможенном состоянии доставлена была сюда. Она самостоятельно перемещаться вообще не может, еле-еле ходит, очень сильная слабость, головокружение", - розповідає Юлія Козир, адвокат Олени Зайцевої.

Чи справді Зайцева потребує медичної допомоги, будуть з'ясовувати лікарі слідчого ізолятору. Засідання продовжиться наступної середи.