Сигареты по 40 грн: Рада отказалась поднимать акцизы [ Редактировать ]
18 октября Верховная Рада Украины отклонила предложения правительства по повышению ставок акцизного налога на сигареты, пиво, крепленые вина, этиловый спирт и спиртосодержащие продукты.
Ставки планировалось повысить на 9% ради "обеспечения формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведения размеров ставок налогов в соответствие с инфляционными процессами", пишут fakty.ua.
Целью законопроекта являлось обеспечение формирования доходной части Государственного бюджета Украины на 2019 год.
Предполагалось, в частности, что ставки налога на 1 000 штук сигарет вырастут с 2071,01 гривны до 2257,4 гривны. Так им образом пачка сигарет стала бы стоить более 40 гривен.
В прошлый раз стоимость алкогольных напитков в Украине повысилась 2 октября. Рост цен составил от 5% до 20%.
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