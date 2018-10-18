Предполагалось, что пачка сигарет стала бы стоить от 40 гривен. Илл.: pixabay.com

18 октября Верховная Рада Украины отклонила предложения правительства по повышению ставок акцизного налога на сигареты, пиво, крепленые вина, этиловый спирт и спиртосодержащие продукты.

Ставки планировалось повысить на 9% ради "обеспечения формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведения размеров ставок налогов в соответствие с инфляционными процессами", пишут fakty.ua.

Целью законопроекта являлось обеспечение формирования доходной части Государственного бюджета Украины на 2019 год.

Предполагалось, в частности, что ставки налога на 1 000 штук сигарет вырастут с 2071,01 гривны до 2257,4 гривны. Так им образом пачка сигарет стала бы стоить более 40 гривен.

В прошлый раз стоимость алкогольных напитков в Украине повысилась 2 октября. Рост цен составил от 5% до 20%.