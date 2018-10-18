Саме через конкуренцію на ринку "Корвалол" і досі один з найдешевших медикаментів від серця

В Україні можуть подорожчати соціальні ліки. Усе через судовий спір щодо "Корвалолу". Хто хоче привласнити торговельну марку? І як це вплине на ціну? Про це в нашому матеріалі.

Село Бережинка під Кропивницьким. У Івана Сергійовича майже дві з половиною тисячі пацієнтів. Більшість з них - люди похилого віку. А отже і жаліються найчастіше на хворе серце.

"Саме частіше і більше це головний біль, підвищення артеріального тиску, болі в грудній клітці, області серця", - розповідає Іван Грозан, завідувач Бережинської лікарської амбулаторії.

У лікарській сумці зверху завжди корвалол.

"Подивились новини - перехвилювались , береться, що біля телевізора стоїть карвалолчик чи барбовальчик. Вона собі накапала, випила і їй вже краще".

Ще з радянських часів дешевий "Корвалол" - один з головних засобів від серця. Виробляти його у СРСР почали ще у 60-х. Вже у незалежній Україні виробництво "Корвалолу" розділили між собою кілька крупних виробників. Однак тоді почалися і судові спори щодо привласнення торгової марки.

"Это советский бренд с 1960года придуманный на госденьги, произведенный госпредприятием как аналог иностранных. То есть никакого частного вклада в его разработку сделано не было. Но когда Украина стала независимой, завод был приватизирован, и те люди, которые его приватизировали, подумали, что могут присвоить себе право монопольного использования раскрученных советских брендов. Украинская справедливо фемида сказала, что нет возможности у "Фармака" монополизировать обозначение "Корвалол" на лекарственных препаратах", - розповів Олександр Мамуня, адвокат, експерт з патентного права.

Ще у 2011-му остаточну крапку у справі поставив Вищий господарський суд заборонивши будь-кому привласнювати торгову марку . Однак минулого року поштовх новому судовому процесу дали у Мінекономрозвитку.

""Фармак" использовал признание знака "Корвалол" как хорошо известным. В этом же году обратились в суд с требованием на основании этого нового повода - отсутствие конкуренции. Понятно какой эффект влечет и любая монополизация это несправедливое и нерыночное установление цен на ту или иную категорию товаров. Может привести к повышению цен на препараты для пациента", - говорить Олександр Мамуня, адвокат, експерт з патентного права.

Саме через конкуренцію на ринку "Корвалол" і досі один з найдешевших медикаментів від серця, кажуть експерти. Якщо виробництво монополізують - може злетіти ціна й інших ще радянських препаратів, наприклад "Валідолу", "Нафтізіну" та "Стрептоциду". І все це вдарить по простих українцях.

"Там компоненти дешеві, виробництво дешеве - це дуже недорогий і популярний лікарський засіб. Старих радянських залишилося дуже мало і якщо ми говоримо про оригінальні радянські, які були - їх мало дуже лишилося. Так як "Корвалол" п'ять штук. Ліки будуть дорожчати", - каже Віктор Сердюк, голова Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів.

Негайно втрутитися у ситуацію та недопустити здорожчання соціальних ліків у парламенті вже закликали прем'єр-міністра. Хто саме намагається підняти ціни на народні медикаменти та лобіює інтереси нечесних підприємців - тепер питання до правоохоронців. Народні депутати обіцяють якнайшвидше підняти його у сесійній залі та на наступному засіданні Кабміну.