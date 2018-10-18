На Прикарпатті виявили причини спалаху кору [ Редактировать ]
Причиною спалаху кору на Івано-Франківщині стала неякісна вакцина. Преперат не допоміг, бо його неправильно зберігали. Це результати перевірки МОЗ. Які ще висновки зробили фахівці та що рекомендували - про це далі.
Школа у селі Петранка вже три тижні, як не працює. Закрили - ще на початку жовтня, через спалах кору. Інфекцію тут підхопив кожен п'ятий учень.
"Із санстанції з Держролдсподживслужби надійшов лист про те, що вони рекомендують зупинити навчальний процес у зв'язку із епідемічною ситуацією", - говорить Жанна Перепічка, директор Петранківської загальноосвітньої школи.
Загалом у селі захворіло на кір майже шістдесят людей. Більшість лікувалися вдома, десятьох шпиталізували. На сьогодні - в стаціонарі лише двоє. Майже всі хворі мали щеплення від недуги. У місцевій амбулаторії тоді припустили - причиною спалаху могла стати неякісна вакцина.
"Може було порушення холодового режиму. Є такі моменти що світла інколи нема, що я в РЕС видзвонюю сварюся, бо сутку нема світла", - Богдан Ониськів, завідувач амбулаторії села Петранка.
Сьогодні це підтвердила комісія МОЗ, яка провела свою перевірку. Причиною спалаху інфекції назвали недотримання вимог зберігання і введення вакцин. Також з'ясували, що в Петранці чимало дітей узагалі без щеплення. Свого часу їх не вакцинували через відсутність медикаментів. МОЗ вже зобов'язало обласний Департамент охорони здоров'я терміново виправити порушення - зокрема, негайно взяти на облік усіх дітей, які пропустили щеплення та налагодити ефективне зберігання вакцин.
Водночас в Івано-Франківському обласному лабораторному центрі уже заявили, що вся відповідальність за дотримання умов зберігання вакцин і преведення щеплень лежить безпосередньо на медиках і батьках. Мовляв, відколи держава ліквідувала всі СЕС, вони не можуть здійснювати ці функції.
"Батьки пишуть згоду і вони мають право поцікавитис,я а в яких умовах зберігалася вакцина, там має бути на холодильнику. Вони повинні бути грамотні", - говорить Надія Галюк, т.в.о. заступника директора Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України.
Тим часом, випадки захворювання на кір сьогодні фіксують майже у всіх районах Прикарпаття. На карантині вже три навчальні заклади.
"За медичною допомогою з приводу захворюваності на кір звернулося 3190 осіб. З яких 72 відсотки діти віком до 17 років. Більше двох тисяч госпіталізовані. Також ми маємо 22 спалахи кору в організованих колективах", - говорить Євгенія Чурпіта, позаштатний обласний експерт з епідеміології.
Встановлено, що серед тих, хто захворів - більше половини не мали щеплення від кору.
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