Найгірше рідним та постраждалим від того, що винні й досі не покарані

Річниця смертельної аварії в Харкові. Торік вісімнадцятого жовтня під колесами "Лексуса" Олени Зайцевої загинули шестеро випадкових перехожих. Їхні родичі та постраждалі сьогодні знову прийшли на місце трагедії.

Опівдні люди з квітами збираються на Сумській - місці смертельної ДТП. Киянка Оксана Нестеренко рік тому прогулювалася тут з подругою. Від удару "Лексуса" дістала тяжкі травми. Лікується досі.

"Главное, что врачи мне дают шанс, дают зацепку, за что можно бороться, потому что летом, по прогнозам, мне уже ничего не светило хорошего с ногой", - розповідає Оксана Нестеренко, постраждала в ДТП на Сумській.

Оксана Євтєєва рік тому втратила чоловіка та молодшу сестру Діану. Сама була тяжко травмована. Каже: у щирість каяття водійки "Лексуса" не вірить.

"Она чувствует вседозволенность, ну как, выйти из машины, шесть, ну не 6, тогда еще 5 трупов лежит, а она беспокоится за права какие-то", - говорить Оксана Євтєєва, постраждала у ДТП на Сумській.

Родичі загиблих кажуть: оминають місце аварії. Але зібратися сьогодні було важливо, щоб зупинити низку жахливих ДТП по всій Україні.

"Дело не в том, что это именно наша боль, вакханалия на дорогах продолжается. Каждый день сводки читаешь, хуже, чем с фронта", - розповідає Ігор Берченко, батько загиблої в ДТП Діани Берченко.

Та найгірше рідним та постраждалим від того, що винні й досі не покарані.

Справу в суді розглядають чи не щотижня. Та чим далі - вона все більше затягується. Зникають ключові свідки, експерти й досі не визначили, з якою швидкістю їхав "Лексус", а головній підозрюваній Олені Зайцевій до суду щоразу викликають швидку.

Зайцевій та Дронову загрожує до 10 років ув'язнення. Зайцева свою провину визнала. Дронов - ні. У підозрюваної, за два роки кермування, шість адмінпротоколів. У той вечір гнала не менше вісімдесяти кілометрів за годину. На перехрестя в'їжджала вже на жовтий. Бачила, що збоку стартував "Фольксваген" Дронова. І не гальмувала.

"Когда, буквально в момент удара, я резко ударила по тормозу и повернула немного вправо. После столкновения я уже не управляла автомобилем", - розповідає Олена Зайцева, підозрювана.

П'ять постраждалих прийняли від Зайцевої грошову компенсацію. І це суд визнав - як пом'якшувальну обставину. А от результати попередніх аналізів, які показали в сечі Зайцевої опіати - фактором, що обтяжує провину, так і не стали. Адже визначити, які саме це були речовини - лаборанти не змогли. Та й нарколог, яка бачила реальний стан підозрюваної після аварії і підписувала висновок - зникла. Розгляд справи фактично зупинився. Бо Зайцева, мовляв, почувається зле.

"Она в таком, очень заторможенном состоянии доставлена была сюда, она самостоятельно перемещаться вообще не может, еле-еле ходит, очень сильная слабость, головокружение", - говорить Юлія Козир, адвокат Олени Зайцевої.

Чи справді Зайцева потребує медичної допомоги, будуть з'ясовувати лікарі слідчого ізолятора. Засідання продовжиться наступної середи.