Німецька прокуратура почала перевірку діяльності керівника Міноборони [ Редактировать ]
Німецька прокуратура почала перевірку діяльності керівника міноборони. Що закидають соратниці Ангели Меркель - розкаже Тетяна Логунова.
Це ще не розслідування, але вже серйозна перевірка. Прокуратура Берліна взялася за міністра оборони Німеччини. Слідчі перевіряють чи не порушила Урсула фон дер Ляйєн законодавство, залучаючи до робити у відомстві сторонніх консультантів. І чи була процедура відбору цих співробітників чесною і прозорою.
На міністра до прокуратури поскаржився один із її підлеглих. Співробітник відомства стверджує: фон дер Ляйєн влаштувала на роботу цілу армію бізнес-консультантів. На папері вони допомагали міністерству, як приватні підприємці. Але фактично працювали, як штатні співробітники. А це вже фіктивне підприємництво - тобто, серйозне порушення закону.
Перевіряє прокуратура і саму процедуру працевлаштування консультантів. А саме - вивчає звіт федеральної рахункової палати, експерти якої виявили у міністерстві купу порушень. Автори документу дійшли висновку - консультантів набирали без оголошення конкурсу. Не перевіряли й економічну обґрунтованість їх високих гонорарів. А мова йде про контракти на мільйони євро.
Чим закінчиться перевірка прокуратури - спрогнозувати важко. Але в будь-якому випадку, ця справа завдасть серйозного удару по репутації фон дер Ляйєн. Яку, до речі, вважають однією з головних претендентів на роль політичного лідера, який замінить Ангелу Меркель.
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