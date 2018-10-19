В Европейском Союзе планируют ввести санкции в ответ на кибератаки. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита ЕС, сообщает пресс-служба Европарламента.

"Следует продолжать работу над возможностями реагирования и предотвращения кибератак с помощью ограничительных мер со стороны ЕС. Для того, чтобы повысить устойчивость ЕС к кибератакам, обсуждения предложений по усилению кибербезопасности должны пройти при нынешнем составе Европарламента", - отмечается в документе.

Европейские страны намерены добиваться укрепления кибербезопасности для противодействия хакерским угрозам, защиты демократических ценностей, борьбы с радикальными движениями и терроризмом и сотрудничества между странами в вопросах безопасности.

"ЕС будет дальше укреплять механизмы сдерживания и противодействия гибридным, кибернетическим, химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам", - говорится в коммюнике.

Также и ЦРУ обвинило Россию в кибератаке в Украине.