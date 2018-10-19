Граждане Украины погибли в результате несчастных случаев за границей. 17 октября украинка погибла в ДТП в Польше. По данным местных СМИ, виновником аварии, случившейся в городе Лодзь, стал 20-летний гражданин Украины - студент Лодзинского университета.

В его крови обнаружено 1,8 промилле алкоголя, кроме того, ни водитель, ни погибшая не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает "Укринформ".

Водителю уже предъявлено обвинение в совершении ДТП, его просят арестовать на три месяца. Суд по избранию меры пресечения запланирован на пятницу, 19 октября. Украинцу грозит до 12 лет заключения.

Одновременно стали известны подробности гибели 25-летнего киевлянина в национальном парке Саксонская Швейцария в немецкой федеральной земле Саксония.

По словам спикера главного управления полиции Дрездена, на данный момент нет никаких свидетельств того, что смерть могла быть убийством - погибший сам перелез через перила в районе смотровой площадки, недалеко от знаменитого моста Бастай.

Напомним, что несколько дней назад украинские заробитчане попали в ДТП в Польше, однако там обошлось без жертв.