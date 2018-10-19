Уряд виділив 100 мільйонів гривень із резервного фонду на подолання наслідків надзвичайної ситуації в Ічні. Про це повідомили в Мінрегіонрозвитку.

Там зазначили, що ці гроші можуть бути використанні для придбання житла 11 родинам, які найбільше постраждали від вибухів на складах, а також для оплати ремонтних робіт решті потерпілих.

Досі 78 людей, серед них 11 дітей, перебувають у медичних закладах району. Піротехнічні підрозділи ДСНС очищують територію. Уже обстежено понад 90% будинків. У Мінрегіонрозвитку відзвітували, що системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі.