На подолання наслідків вибухів в Ічні виділили 100 млн гривень [ Редактировать ]
Уряд виділив 100 мільйонів гривень із резервного фонду на подолання наслідків надзвичайної ситуації в Ічні. Про це повідомили в Мінрегіонрозвитку.
Там зазначили, що ці гроші можуть бути використанні для придбання житла 11 родинам, які найбільше постраждали від вибухів на складах, а також для оплати ремонтних робіт решті потерпілих.
Досі 78 людей, серед них 11 дітей, перебувають у медичних закладах району. Піротехнічні підрозділи ДСНС очищують територію. Уже обстежено понад 90% будинків. У Мінрегіонрозвитку відзвітували, що системи життєзабезпечення Ічнянського району працюють у штатному режимі.
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