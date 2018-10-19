Гнутове накрили вогнем кулеметів [ Редактировать ]
Чотири ворожі обстріли зафіксували наші військові минулої доби на Сході. Такі дані операції штабу об'єднаних сил на 18 годину.
З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці гатили по Невельському та Гнутовому. А опорний пункт поблизу Лебединського обстріляли з протитанкового ракетного комплексу.
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