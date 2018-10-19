Чотири ворожі обстріли зафіксували наші військові минулої доби на Сході

Чотири ворожі обстріли зафіксували наші військові минулої доби на Сході. Такі дані операції штабу об'єднаних сил на 18 годину.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї найманці гатили по Невельському та Гнутовому. А опорний пункт поблизу Лебединського обстріляли з протитанкового ракетного комплексу.