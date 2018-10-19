У Сінгапурі створили кухонне приладдя для сліпих [ Редактировать ]
Приготувати обід навпомацки. Люди з вадами зору стикаються з цим щодня. Винахідник із Сінгапуру намагається полегшити їм життя - він створює кухонне начиння, яке рятує від порізів і безладу на кухні. Як працюють такі пристрої - знає Анна Філь.
Ніж із пластиковим запобіжником - один з останніх винаходів 26-річного Кевіна з Сінгапура. Нині він вивчає інноваційне інженерне проектування у Лондоні і вже кілька років розробляє кухонне начиння для людей з вадами зору.
"У цього ножа досить простий дизайн. Ось тут я додав запобіжник. Коли ви щось нарізаєте, він піднімається, торкається руки і нібито "повідомляє", де міститься лезо ножа. Тож користувач уникатиме порізів", - говорить Кевін Чайм, розробник кухонного начиння.
За цим простим на перший погляд винаходом - години кропіткої роботи. Щоб розуміти потреби незрячих людей, Кевін на собі випробовує, як це вправлятися на кухні, коли перед очима - суцільна темрява.
"Я багато експериментував, і зрозумів, що незрячі люди часто розкидають нарізані продукти, коли пересипають їх. Тому на додачу до ножа я зробив ось такий лоток із загнутими бортиками. У нього можна зібрати все нарізане і легко пересипати в інший посуд", - говорить Кевін Чайм, розробник кухонного начиння.
Розробки Кевіна дешеві і зручні у користуванні. Вони "спілкуються" з людиною за допомогою тактильних відчуттів і слугують своєрідними "підказками" під час приготування їжі. Наприклад, ложка з буйком, - її достатньо занурити у посудину, щоб визначити, скільки води в ній.
"Сліпі люди не знають, коли рідини уже достатньо, і зазвичай визначають це навпомацки - занурюють великий палець. Але так робити небезпечно, якщо вода, наприклад, гаряча. Тому ложка з "буйком" допоможе людині зрозуміти, на якому рівні рідина у склянці", - говорить Кевін Чайм, розробник кухонного начиння.
Винаходи юнака зацікавили сінгапурську компанію, яка збирається вивести продукт на тамтешній ринок. А Кевін у себе на батьківщині вже виграв національний етап конкурсу на престижну премію Джеймса Дайсона - це винагорода у сфері промислового дизайну - за винаходи, які вирішують буденні проблеми. І тепер боротиметься за звання переможця на міжнародному етапі. Результати конкурсу оголосять наступного місяця.
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