США склали графік санкцій проти Росії [ Редактировать ]
Сполучені Штати впроваджуватимуть нові санкції проти Росії "раз на один-два місяці". Про це сказав Курт Волкер, Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України під час конференції аналітичного центру Атлантик Кансл.
У такий спосіб Вашингтон буде намагатися посилити тиск на Москву, щоб змусити російську владу домовлятися про врегулювання ситуації на Донбасі. Волкер також заявив, що Кремль не може вказувати іншим країнам, зокрема, й Україні, чи приєднуватися їм до НАТО
"Нам не вдалося змінити уявлення Путіна про конфлікт на Сході України. Росія продовжує його, і я думаю, що тут наші шанси навіть менші, ніж рік тому. Але я все-таки сподіваюся, що Москва не зможе знову перетворити Україну на частину свого цивілізаційного простору", - говорить Курт Волкер, спецпредставник Держдепартаменту США з питань України.
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