Из поезда с сообщением "Николаева-Киев" эвакуировали около 800 пассажиров, поскольку один из них заявил, что у него в сумке находится взрывное устройство. Об этом сообщает управление Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что к правоохранителям обратился начальник поезда и сообщил о пассажире с взрывчаткой. Поезд остановили на одной на станции на Явкино в селе Доброе Баштанского района и провели эвакуацию пассажиров.

Полицейские и взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, взрывчатки у пассажира не нашли. Злоумышленником оказался 36-летний пьяный мужчина, его задержали.

"Действия мужчины подпадают под признаки ст. 259 (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", - заявили в полиции.

Ранее мы писали о том, что в Германии поезд сгорел на ходу.