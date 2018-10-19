Из поезда "Николаев-Киев" эвакуировали 800 человек [ Редактировать ]
Из поезда с сообщением "Николаева-Киев" эвакуировали около 800 пассажиров, поскольку один из них заявил, что у него в сумке находится взрывное устройство. Об этом сообщает управление Нацполиции в Николаевской области.
Отмечается, что к правоохранителям обратился начальник поезда и сообщил о пассажире с взрывчаткой. Поезд остановили на одной на станции на Явкино в селе Доброе Баштанского района и провели эвакуацию пассажиров.
Полицейские и взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, взрывчатки у пассажира не нашли. Злоумышленником оказался 36-летний пьяный мужчина, его задержали.
"Действия мужчины подпадают под признаки ст. 259 (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", - заявили в полиции.
Ранее мы писали о том, что в Германии поезд сгорел на ходу.
по теме
Киевскую детскую железную дорогу обновят - "Укрзализныця"
В Киеве подростки работают машинистами поездов, проводниками и операторами станций. И хотя железная дорога - детская, профессии здесь осваивают по-настоящему
Мужчина лишился пальцев во время рыбалки
Трагедия произошла 18 октября на берегу Днепра
В центре Киева произошло масштабное ДТП
На Подоле произошла масштабная авария, в результате которой пострадали люди
Выходные в Киеве: куда пойти 20-21 октября (афиша)
Рабочая неделя подходит к концу и впереди нас ждут выходные
Внук до смерти забил дедушку
17 октября в квартире в центре Киева обнаружили труп пенсионера