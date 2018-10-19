Принц Гаррі довів шанувальницію до сліз. Жителька Мельбурна 19-річна Індія Браун разом із тисячами інших людей на одній із вулиць міста чекала монарше подружжя. Гаррі та Меган нині подорожують Австралією.

У руках вона тримала плакат зі зворушливим написом: я тут із 4 ранку, люблю тебе з 8 років. Коли принц підійшов до Індії вона попросила про послугу - обійнятися, хоча це й суперечить протоколу. Гаррі, анітрохи не вагаючись, пригорнув дівчину.

"Щойно мене обійняв Принц Гаррі. Він обійняв Мене. Я люблю королівську родину з 8ми років, я спостерігаю за їхнім життям. Це була неймовірна можливість для мене здійснити свою мрію, і я нею скористалася. Хоча я навіть не сподівалася на таке, адже це суперечить протоколу. Це було щось феноменальне. Він відповів на мої обійми, це було так емоційно", - говорить Індія Браун, жителька Мельбурна.