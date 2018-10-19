У Львові вимагали гроші у призовника [ Редактировать ]
Півтори тисячі доларів аби не йти в армію. Саме стільки вимагав начальник сховища однієї з військових частин Львова у призовника.
За ці гроші обіцяв, що прізвище хлопця "зникне" зі списків новобранців. Нібито, за станом здоров'я. Військового затримали під час отримання грошей. Йому - загрожує до 5 років ув'язнення.
"Призовник, який намагався ухилитися від призову зустрівся з нашим фігурантом в центрі міста і передав йому саме неправомірно вигоду Прокуратура клопотатиме про взяття військовослужбовця під варту враховуючи зухвалий характер вчиненого ним злочину", - говорить Віталій Горпинич, військовий прокурор Львівського гарнізону Військової прокуратури Західного регіону.
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