Авиакатастрофа под Винницей: появилось предсмертное видео пилотов [ Редактировать ]
В сеть выложили видео, на котором пилоты военного истребителя Су-27УБ садятся в воздушное судно. Самолет упал недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района Винницкой области.
Оба пилота - командир экипажа начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины Иван Петренко и американский подполковник Сет "Джетро" Неринг - погибли.
Напомним, 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений "Чистое небо-2018".
В результате оба пилота погибли. Среди погибших - полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.
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