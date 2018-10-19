В сеть выложили видео, на котором пилоты военного истребителя Су-27УБ садятся в воздушное судно. Самолет упал недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района Винницкой области.

Оба пилота - командир экипажа начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины Иван Петренко и американский подполковник Сет "Джетро" Неринг - погибли.

Напомним, 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) Винницкой области разбился Су-27 ВВС Украины. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках многонациональных учений "Чистое небо-2018".

В результате оба пилота погибли. Среди погибших - полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования Восток ВС ВСУ и военнослужащий Воздушных сил Нацгвардии США.