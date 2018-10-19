Санкции против России должны быть временными - премьер Италии [ Редактировать ]
Санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил после завершения саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.
"Они не являются окончательным решением. Санкции - это средство. Поэтому, по нашему мнению, они должны быть временными", - сказал Конте.
В то же время он признал, что Италия самостоятельно не может реформировать систему санкций ЕС.
"Но мы должны открыть диалог с Россией, поскольку мы считаем, что Россия является важным игроком во многих географических кризисах. Поэтому очень важно иметь Россию за столом и вести диалог с президентом Путиным для решения важнейших кризисов во всем мире", - сказал Конте.
Раннее в МИД Украины назвали сроки действия санкций против России.
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