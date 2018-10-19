В пятницу, 19 октября, в Филиппинском море вертолет ВМС США MH-60 упал на палубу авианосца Ronald Reagan. В результате происшествия пострадали люди. Об этом сообщило командование базирующегося в Тихом океане Седьмого флота США.

Инцидент произошел утром сразу после взлета. О точном числе пострадавших информации не приводится, однако командование сообщает, что все они находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Часть из них предполагается эвакуировать на берег для оказания помощи.

Что стало причиной происшествия, на данный момент не сообщается. На функционирование авианосца, по данным американской стороны, падение вертолета не повлияло, срочный ремонт не требуется.

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan базируется в Японии на базе Йокосука в Токийском заливе. В настоящее время она находится в Филиппинском море для проведения штатных операций.

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