В пятницу, в Керчи на центральной площади проходит церемония прощания с жертвами массового убийства в политехническом колледже. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

На площадь имени Ленина вынесли 17 гробов, собрались тысячи людей, многие плачут.

Нескольких жертв нападения на колледж похоронят в других городах Крыма.

Предположительное время церемонии прощания с погибшими составит около двух часов. Затем траурная процессия пройдет по улицам Кирова и Карла Маркса на центральное кладбище.

В Керчи перекрыли дороги и изменили маршруты следования общественного транспорта на время проведения церемонии прощания с жертвами массового убийства в Керченском политехническом колледже.

Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".

Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.

Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.

Полная хронология трагедии опубликована здесь.