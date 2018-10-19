Трагедия в Керчи: в городе прощаются с жертвами массового убийства (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, в Керчи на центральной площади проходит церемония прощания с жертвами массового убийства в политехническом колледже. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
На площадь имени Ленина вынесли 17 гробов, собрались тысячи людей, многие плачут.
Нескольких жертв нападения на колледж похоронят в других городах Крыма.
Предположительное время церемонии прощания с погибшими составит около двух часов. Затем траурная процессия пройдет по улицам Кирова и Карла Маркса на центральное кладбище.
В Керчи перекрыли дороги и изменили маршруты следования общественного транспорта на время проведения церемонии прощания с жертвами массового убийства в Керченском политехническом колледже.
Массовое убийство в политехническом колледже Керчи произошло 17 октября. По изначальной версии, взорвался бытовой газ, затем сообщили о теракте, после - оккупационные власти переквалифицировали дело на "массовое убийство". При этом прокуратура АР Крым расследует смертельный взрыв по статье "теракт".
Погибли 19 человек, более полусотни получили ранения и за жизнь многих из них борются в реанимации.
Сам подозреваемый в совершении массового убийства найден застреленным на втором этаже колледжа. Недалеко от тела нашли еще одно взрывное устройство.
Полная хронология трагедии опубликована здесь.
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