Из-за пересмотра тарифа Укргидроэнерго на 4 квартал товарная продукция компании увеличилась на 946 млн грн. Это пропорционально уменьшит товарную продукцию тепловой генерации, а, значит повлияет на закупки угля. Так, по расчетам члена Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука энергетики не смогут закупить 373 тыс. т угля этой зимой. Об этом эксперт пишет в своей колонке.

"За счет пересмотра тарифа в IV квартале 2018 произойдет увеличение производства товарной продукции "Укргидроэнерго" на сумму 946 млн грн. На первый взгляд, положительные решения по "Укргидроэнерго" принесут больше вреда энергорынка в целом, поскольку произойдет снижение выручки тепловых электростанций. А это создает риски при прохождении отопительного сезона, когда необходимо закупить и гарантировать поставки угля для ТЭС", - подчеркивает эксперт.

"При цене угля 2535 грн за тонну, сумма 946 млн грн эквивалентна 373 тыс тонн угля. Именно такой объем угля ТЭС не смогут закупить во время отопительного сезона. Например, почти 400 тыс. тонн в среднем сжигают ежемесячно все ТЭС "Центрэнерго" в 2018 г..", - комментирует Корольчук

По мнению эксперта, проблемы могут ухудшиться из-за невыполнения складов на станциях. "На 17 октября 2018 на складах ТЭС находится 1,612 млн т , что на 14% или 270 тыс тонн ниже норматива Минэнергоугля по накоплению угля на складах ТЭС для отопительного сезона 2018-2019 гг. ", - отмечает Корольчук.

"Таким образом, 1 млрд грн, который получат ГЭС за счет ТЭС, уже создают риски для энергорынка и могут подорвать энергобезопасность страны", - подытоживает эксперт.

Напомним, 16 октября Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы и инвестпрограмму Укргидроэнерго.

Ранее советник Федерации работодателей топливо-энергетического комплекса Украины Руслан Богданов заявлял, что повышение тарифа компании "Укргидоэнерго" на отпуск электроэнергии может фактически убить угольную отрасль Украины.