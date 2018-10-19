В Киеве автобус переехал истекающего кровью мужчину (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на улице Кибальчича,5 автобус №46 переехал мужчину, который лежал без сознания на дороге. Об этом сообщает "Информатор".
По данным полиции, завязалась драка, в которой погибший получил травму головы. В бессознательном состоянии мужчину оставили на дороге. Водитель автобуса №46 не заметил лежащего на асфальте и наехал на него.
Мужчине было около 35-40 лет. Следствие утверждает, что причиной смерти стала потеря большого количества крови из-за травмы. Полиция опросила водителя автобуса на месте происшествия.
Ранее мы писали о том, что в жутком ДТП под Киевом погибли три человека.
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