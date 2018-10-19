Пенсии в Украине: Гройсман анонсировал автоматический пересчет выплат [ Редактировать ]
В 2019 году в Украине состоится автоматический пересмотр пенсий. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время часа вопросов к правительству, сообщает корреспондент "Укринформа".
"У нас состоится... автоматический пересмотр пенсий с 1 марта 2019 года. Нам надо минимизировать теневой сектор экономики, детенизировать зарплаты, ведь это влияет на выплату пенсий украинцам", - отметил Гройсман.
Ранее Рева заявил, что размер пенсий в Украине в 2019 году вырастет почти на 20%.
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