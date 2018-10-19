В 2019 году в Украине состоится автоматический пересмотр пенсий. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время часа вопросов к правительству, сообщает корреспондент "Укринформа".

"У нас состоится... автоматический пересмотр пенсий с 1 марта 2019 года. Нам надо минимизировать теневой сектор экономики, детенизировать зарплаты, ведь это влияет на выплату пенсий украинцам", - отметил Гройсман.

Ранее Рева заявил, что размер пенсий в Украине в 2019 году вырастет почти на 20%.