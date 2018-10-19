В Китае во время выступления с крокодилами один из дрессировщиков свалился в воду к рептилиям, сообщает Express. В павильоне с рептилиями находились три дрессировщика и ведущая.

В то время, пока один из мужчин отрабатывал номер, засовывая воздушный шарик в пасть к крокодилу, другой упал в бассейн. Мужчина стоял в стороне и оступившись погрузился по пояс в водоем рептилий.

Видео инцидента сняли зрители шоу и позже оно было опубликовано в сети. Китаец практически мгновенно выскочил и воды, напугав зрителей и дрессировщиков. Других крокодилов, кроме лежавшего посреди вольера, на видео не видно.

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